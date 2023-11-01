«Росводоканал Краснодар» открывает третий офис обслуживания абонентов

1 ноября краснодарский водоканал открыл центр обслуживания абонентов. Новый клиентский офис будет работать по принципу «Единого окна» и отвечает всем современным стандартам обслуживания.

Фото: пресс-служба Краснодар Водоканал

Новый центр открыт в густонаселенном районе по адресу: ул. П. Метальникова, 42. При выборе места расположения фронт-офиса, в первую очередь, специалисты водоканала ориентировались на пожелания жителей города. Кроме этого, учитывались транспортная доступность - рядом есть остановки общественного транспорта, возможность припарковать личный автомобиль.

В новом офисе будут обслуживаться физические и юридические лица. Здесь можно будет подать заявки на заключение/перезаключение договоров; приемку и регистрацию приборов учета; заказать оказание услуг по нетарифной деятельности; передать показания и провести сверку расчетов; получить справки об отсутствии задолженности; провести оплату по картам в безналичной форме.

«Краснодар стремительно развивается, количество наших абонентов непрерывно растет. Нам важно, чтобы каждый горожанин мог спокойно добраться до клиентского офиса и в одном месте получить максимум услуг. Новый офис будет удобен для жителей улиц Московская, Российская, 1-го Мая, 40 лет Победы, Котлярова, Байбакова, П. Метальникова, Е. Жигуленко и ближайших районов» - говорит коммерческий директор «Росводоканал Краснодар» Павел Широков.

Помещение полностью адаптировано для маломобильных людей. Центр обслуживания клиентов работает по графику: вторник, среда, пятница - с 9.00 до 17.30; четверг - с 9.00 до 13.00; суббота - с 9.00 до 15.30. Воскресенье и понедельник – выходной.

Кроме того, «Росводоканал Краснодар» напоминает о дистанционных клиентских сервисах. Жителям краевой столицы доступна возможность получения электронных квитанций. Это позволит экономить время и всегда иметь доступ к цифровым платежным документам. Получать квитанции в цифровом формате может любой абонент водоканала. Для этого необходимо оформить согласие на сайте предприятия в разделе «Электронные квитанции», указав ФИО собственника, номер телефона, адрес электронной почты и адрес жилого помещения. После заполнения формы согласия на указанный адрес электронной почты придет письмо для подтверждения операции.

Получить электронный платежный документ можно различными способами: через Личный кабинет, Мобильное приложение «РВК.Услуги, посредством ГИС ЖКХ, а также на электронную почту.

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