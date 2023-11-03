Прошел год со времени открытия Дома ученых. Весь год дом жил содержательной и разнообразной жизнью. В своих стенах он сосредоточил цвет ученой и художественной Москвы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дома ученых (ныне — Центральный Дом ученых РАН) на улице Пречистенка. Москва

Фото: Александр Чепрунов / РИА Новости Дома ученых (ныне — Центральный Дом ученых РАН) на улице Пречистенка. Москва

Фото: Александр Чепрунов / РИА Новости

Ни одно крупное событие в московской культурной жизни не прошло мимо него.

Приезд Фритьофа Нансена, Коминтерн, пребывание в Москве представителей западноевропейской медицины Штрюмпеля, Нонне, Витке, Геншена, Ферстера, Минковского, годовщина Островского, появление нового выдающегося литературного произведения, завоевание науки, курская магнитная аномалия, годовщины Рентгена, Коперника, съезды невропатологов, зоологов, анатомов и гистологов, Татьянин день — на все откликался Дом ученых.

В стенах особняка на Пречистенке чувствуешь себя уютно. Прекрасно подобранная библиотека, где на столе свыше 50 научных заграничных журналов по всем специальностям, но имеются и все главные русские периодические издания как общего, так и специального характера, и до 8000 изданий преимущественно на иностранных языках. Недорогой буфет, бильярд, комната для ученых, командированных в Москву из провинции.

Вторники и пятницы отводятся научным докладам и собраниям. Некоторые доклады собирали переполненную аудиторию и повторялись в других аудиториях.

Литературным вечерам обычно отводятся четверги. Из писателей в Доме ученых выступали Евгений Замятин, Пантелеймон Романов, Вера Фигнер, Михаил Пришвин, Борис Пильняк, Алексей Толстой, поэты-акмеисты и др.

С декабря по июнь состоялось 28 концертов, посвященных музыке Листа, Бетховена, Баха, Шуберта, Шумана, Шопена, Брамса, Грига, Дебюсси, Чайковского, Рахманинова и др. Гостеприимством Дома ученых пользуется ряд научных кружков и обществ. ЦЕКУБУ сделала дело большой важности, организовав это учреждение.

Статью П. Когана о первой годовщине Дома ученых опубликовали «Известия».

Публикацию подготовил Алексей Алексеев