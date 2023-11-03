Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дому — год

Что писали 100 лет назад о московском Доме ученых

Прошел год со времени открытия Дома ученых. Весь год дом жил содержательной и разнообразной жизнью. В своих стенах он сосредоточил цвет ученой и художественной Москвы.

Дома ученых (ныне — Центральный Дом ученых РАН) на улице Пречистенка. Москва

Дома ученых (ныне — Центральный Дом ученых РАН) на улице Пречистенка. Москва

Фото: Александр Чепрунов / РИА Новости

Дома ученых (ныне — Центральный Дом ученых РАН) на улице Пречистенка. Москва

Фото: Александр Чепрунов / РИА Новости

Ни одно крупное событие в московской культурной жизни не прошло мимо него.

Приезд Фритьофа Нансена, Коминтерн, пребывание в Москве представителей западноевропейской медицины Штрюмпеля, Нонне, Витке, Геншена, Ферстера, Минковского, годовщина Островского, появление нового выдающегося литературного произведения, завоевание науки, курская магнитная аномалия, годовщины Рентгена, Коперника, съезды невропатологов, зоологов, анатомов и гистологов, Татьянин день — на все откликался Дом ученых.

В стенах особняка на Пречистенке чувствуешь себя уютно. Прекрасно подобранная библиотека, где на столе свыше 50 научных заграничных журналов по всем специальностям, но имеются и все главные русские периодические издания как общего, так и специального характера, и до 8000 изданий преимущественно на иностранных языках. Недорогой буфет, бильярд, комната для ученых, командированных в Москву из провинции.

Вторники и пятницы отводятся научным докладам и собраниям. Некоторые доклады собирали переполненную аудиторию и повторялись в других аудиториях.

Литературным вечерам обычно отводятся четверги. Из писателей в Доме ученых выступали Евгений Замятин, Пантелеймон Романов, Вера Фигнер, Михаил Пришвин, Борис Пильняк, Алексей Толстой, поэты-акмеисты и др.

С декабря по июнь состоялось 28 концертов, посвященных музыке Листа, Бетховена, Баха, Шуберта, Шумана, Шопена, Брамса, Грига, Дебюсси, Чайковского, Рахманинова и др. Гостеприимством Дома ученых пользуется ряд научных кружков и обществ. ЦЕКУБУ сделала дело большой важности, организовав это учреждение.

Статью П. Когана о первой годовщине Дома ученых опубликовали «Известия».

Публикацию подготовил Алексей Алексеев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...