С начала года в Челябинской области более 300 человек лишились родительских прав

Родительских прав с начала года были лишены 383 жителя Челябинской области. Об этом сообщила в телеграм-канале первый заместитель губернатора Ирина Гехт. Она отметила, что с каждым годом показатель в регионе сокращается. Так, за аналогичный период 2022 года родительских прав были лишены 759 родителей, в 2021-м — 858.

Вице-губернатор добавила, что за год на 54,8%, с 31 до 14 сократилось число детей, чьи родители создавали угрозу жизни и здоровью. По ее словам, более половины семей после комплексной реабилитационной работы справляются с трудностями и выходят из категории неблагополучных.

«Мое глубокое убеждение: нужно сделать все возможное, чтобы дети оставались со своими родителями, — отметила Ирина Гехт. — Да, бывают исключения. Но все же приоритетная задача соответствующих ведомств — разобраться в каждой ситуации и понять, чем можно помочь семье. Лишение родительских прав должно оставаться крайней мерой».