В Нижнем Новгороде реконструирован газопровод с дюкерным переходом через Волгу

Реконструированный газопровод с дюкерным переходом через Волгу в районе Нижнего Новгорода запущен в эксплуатацию 1 ноября. По данным областного правительства, он соединяет ГРС-3 в Нижнем Новгороде и газораспределительные сети Борского района общей протяженностью 357 км.

По данным АО «Газпром газораспределение», длина реконструировано газопровода составляет около 6 км, часть из которых проложена под руслом Волги на глубине от 9 до 13 метров.

Строительство объекта выполнено с помощью высокоточной системы навигации, которая используется для закрытых переходов большой протяженности. Диаметр газопровода увеличен в 1,5 раза, что повысило его пропускную способность вдвое.

Газопровод обеспечит бесперебойное газоснабжение более 140 существующих промышленных потребителей, 200 коммунально-бытовых объектов, свыше 300 котельных и создаст возможность подключения тысяч домовладений.

Андрей Репин