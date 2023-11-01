В Ярославской области будут развивать газомоторную инфраструктуру

В Ярославской области будут развивать инфраструктуру для использования природного газа в качестве моторного топлива. Дорожную карту развития подписали губернатор Михаил Евраев и заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов в ходе Петербургского газового форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Газовая заправка

Фото: Правительство Ярославской области Газовая заправка

Фото: Правительство Ярославской области

«Газозаправочных станций в регионе не хватает. Это объективная проблема, которую подтверждают водители и личного, и общественного транспорта. Новые станции необходимы для бесперебойной подачи топлива как существующему автопарку, так и новым потребителям»,— рассказал Михаил Евраев.

Благодаря подписанному документу «Газпром» откроет новые станции в Ярославле, в поселке Щедрино и в Кузнечихинском сельском поселении. Правительство области прорабатывает вопрос строительства газовых заправок также в Переславле-Залесском, Рыбинске, Ростове, Тутаеве и Угличе. Программа рассчитана до 2025 года. В целом к 2026 году правительство области планирует увеличить потребление газа на транспорте в регионе с 3,2 до 27,8 млн кубометров. Сейчас в Ярославской области на газу работает более 8500 единиц техники, в том числе 165 рейсовых автобусов.

Также Михаил Евраев и Виталий Маркелов обсудили вопросы сокращения долгов за газ, строительства муниципальных котельных в Переславле-Залесском и дальнейшие перспективы сотрудничества между правительством Ярославской области и ПАО «Газпром».

Антон Голицын