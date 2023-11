Позолоченные «бриджертоны»

На Apple TV+ выходит сериал «Буканьерки». Новая экранизация неоконченного романа Эдит Уортон, написанного в 1938-м, выдержана совершенно в русле новых викторианских сериалов и под саундтрек из Тейлор Свифт и LCD Soundsystem рассказывает миллениалам, как подружить деньги с социальным статусом.

Текст: Татьяна Алешичева

1870-й год. Четверо девушек в цвету собираются в нью-йоркском особняке на свадьбе подруги Кончиты (Алиша Боэ) — смуглая жизнерадостная девица (бразильская кровь и хорошее приданое) после страстного романа выходит за бледного лорда Ричарда Марбела (Джош Дилан) — младшего отпрыска чопорного британского семейства. Мятущийся жених едва не сбегает в последний момент. Его уговаривает одуматься подруга невесты Нэн Сент-Джордж (Кристин Фросет): подобрав юбки, девушка ловко вылезает из окна и по выступам на стене спускается на тротуар, чтобы подобрать упавшую сережку подруги,— а вместе с сережкой водворяет на место и подкатившего в экипаже с прощальной запиской жениха. Ее ловкостью издали любуется проходивший мимо юноша — его зовут Гай Тварт (Мэттью Брум), и мы с ним еще встретимся.

Вернув подруге жениха, Нэн тем самым определяет и свою судьбу. Ричард убеждает родителей богатых нью-йоркских наследниц Нэн и Джинни Сент-Джордж (Имоджен Уотерхаус), а также Лиззи (Обри Ибраг) и Мейбл Элмсворт (Джози Тота), что в матримониальном смысле Нью-Йорк — это пустыня. Поэтому нужно отправить девиц в Лондон поискать родовитых женихов и составить компанию его новоиспеченной супруге, чтобы вдали от родины она не чувствовала себя ущербной. Сценаристки не стали заморачиваться и представлять каждую девушку с помощью какого-нибудь заходного эпизода, который позволил бы запомнить ее и отличить от других. Их просто высыпали на экран, как цветные горошины, подписав в кадре имена, как когда-то делали в немом кино. Этот прием закрепляется сценой лондонского бала дебютанток, в котором будут участвовать Джинни, Лиззи и Мейбл: каждая участница держит перед собой табличку с номером, пока их, будто выставленных на прилавок, оценивают лондонские снобы. Нэн слишком молода, чтобы участвовать в этом позоре, и наблюдает за происходящим со зрительского балкона — пока не заметит в толпе Гая Тварта и от волнения не уронит туфлю, которая плюхнется прямо в гигантский праздничный торт. За этот проступок ее ссылают в провинцию, где она встречает «лучшего жениха Англии» герцога Тинтагельского (Гай Реммерс) — вот и готов любовный треугольник.

Сериал снят по последнему, неоконченному роману Эдит Уортон «Буканьерки» (1938) — материал оригинальный, но сериал выглядит вторично — как гибрид «Бриджертонов» Шонды Раймс и «Позолоченного века» Джулиана Феллоуза. В кадре звучит современная музыка в диапазоне от Тейлор Свифт до LCD Soundsystem — хотя при виде буйного веселья американок на глазах у шокированных такой развязностью англичан первым делом на ум приходит бессмертный хит Синди Лаупер «Girls Just Want to Have Fun». Этот прием уже стал отличительной чертой новых викторианских сериалов: анахроничный саундтрек есть в сериале «Дикинсон», «Ярмарке тщеславия» и тех же псевдовикторианских «Бриджертонах» — по-видимому, так проще продать зацикленным на самих себе миллениалам классику и костюмное кино.

Новые викторианские сериалы вообще будто нацежены из одной бочки — пестрые, обаятельные, упрощенные, они используют классические сюжеты как повод порассуждать о своем, благо проблемы чувств и чувствительности, карьеры и замужества, денег и статуса — вечны, и можно нарисовать свои цветные каракули хоть поверх Теккерея, хоть Джейн Остин. Так, сценарист Эндрю Дэвис, главный в Британии по экранизациям Остин, для телепостановки дописал за ней неоконченный роман «Сэндитон» и не преминул процитировать сам себя: если в его «Гордости и предубеждении» (1995) Колин Фёрт купается в белой рубашке, которая эротично липнет к его красивой груди, то в «Сэндитоне» с не меньшим успехом Тео Джеймс в роли Сидни Паркера демонстрирует идеальную задницу. Точно такая же сцена есть в нынешних «Пиратках»: Нэн впервые видит герцога выходящим из воды после купания — ну и демонстрация задницы не за горами. По-видимому, шоураннер сериала Кэтэрин Джейкуэйс взрослела в грезах о купающемся Дарси — что ж, примем сцену купания как утвердившийся шаблон новых викторианских сериалов.

В первый раз «Буканьерок» экранизировали в 1995-м с участием Карлы Гуджино (Нэн) и Миры Сорвино (Кончита), но критики встретили английский телефильм холодно: он был поставлен по изданию 1993 года, для которого писательница Марион Мейнуэринг докрутила сюжет неоконченного романа до романтического хеппи-энда — что было несвойственно творчеству Уортон. Нынешняя экранизация тоже вышивает по классической канве как хочет, но выглядит эта отсебятина мило, неглупо и обаятельно — и, судя по финалу, сериалу даже светит второй сезон.

