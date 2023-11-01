В Белореченском районе горит 5000 квадратных метров склада

В поселке Степной в Краснодарском крае загорелся склад. Как сообщает пресс-служба МЧС России, площадь возгорания составила 5 тыс. кв. м.

По данным регионального ГУ МЧС, пожар произошел в 16:00 на улице Советов. Через 18 минут на место прибыли первые подразделения спасателей. Тогда они установили, что произошло возгорание сельхозпродукции в ангаре на площади 400 кв. м. Однако к 16:55 площадь пожара увеличилась до 3,5 тыс. кв. м. К 18:00 возгорание локализовали на 5 тыс. кв. м.

В тушении пожара участвуют 45 специалистов и 14 единиц техники. Для борьбы с огнем проводится наращивание группировки.

Татьяна Ручкина

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