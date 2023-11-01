В Ярославской области вырос объем отходов производства

В Ярославской области предприятия в 2022 году сгенерировали 1,5 млн тонн отходов, что на 10,1% больше, чем за 2021 год. Данные подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росприроднадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В 2021 году ярославские предприятия произвели 1,4 млн тонн отходов. За прошедший 2022 год это число выросло на 141 тонны. Всего российские предприятия в 2022 году сгенерировали рекордные 9 млрд тонн отходов. По общей массе произведенных отходов первое место занимает Кемеровская область (4 млрд тонн), Ярославская область занимает в списке 61 место из 85.

«Несмотря на сокращение ВВП в 2022 году в связи с санкциями, генерация производственных отходов увеличилась. Этому способствовал рост промышленного производства во многих отраслях энергетического сектора, металлургии и машиностроения, связанного с ОПК»,— пояснил член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян.

Алла Чижова