«Не исключено, что рынок замрет»

В уральской столице выросли сроки экспозиции квартир, находящихся в продаже на вторичном рынке и сократились на первичном. По данным аналитиков, жилье стало продаваться медленнее из-за сокращения спроса на 6,8%. А на рынке новостроек квартиры продаются быстрее из-за желания покупателей приобрести жилье по старым условиям. Эксперты прогнозируют, что на вторичном рынке темпы и дальше будут замедляться из-за экономических условий — в частности повышения ключевой ставки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аналитики прогнозируют, что количество сделок в ближайшее время заметно сократится

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Аналитики прогнозируют, что количество сделок в ближайшее время заметно сократится

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средний срок экспозиции квартир на вторичном рынке Екатеринбурга в октябре повысился на 18 дней, в сравнении с октябрем прошлого года (с 99 до 117 дней). По данным коммерческого директора «Авито Недвижимости» Николая Попова, если в октябре прошлого года студии в среднем продавались за 83 дня, то в октябре этого года срок вырос на 27 дней и составил 110 дней. По двушкам и трешкам прирост год к году составил +19 дней — в среднем они продаются за 107 и 137 дней соответственно. А однушки стал продаваться лишь на пять дней дольше — 91 день в экспозиции в октябре 2023 года, против 86 в прошлом году. «На вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга пока наблюдается увеличение сроков экспозиции недвижимости. Одна из причин этого — за год спрос на такие объекты сократился на 6,8%»,— рассказал «Ъ-Урал» господин Попов.

По мнению главы аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаила Хорькова, пока статистика может не в полной мере отражать ситуацию и срок экспозиции на вторичном рынке еще продолжит расти. «Логика развития, конечно, подсказывает, что этот период будет увеличиваться, и быстрые сделки в течение нескольких недель сейчас уже рынок не гарантирует даже при разумном ценообразовании»,— рассказал он «Ъ-Урал». Господин Хорьков также объяснил, что увеличение сроков экспозиции может привести к тому, что количество квартир на рынке станет больше. До настоящего мнения выбор на вторичном рынке Екатеринбурга — был ограничен.

«Увеличение сроков реализации ведет к росту предложения и дальше продавцы начнут более активно конкурировать между собой. Если рост объемов предложения будет происходить быстро, то не исключено, что рынок замрет с точки зрения заметной динамики, потому что продавцам надо осмыслить текущее положение — понять, будут ли они выходить на рынок или сделка будет отложена»,— отметил господин Хорьков.

Он также отметил, что рынок пока будет пребывать в неком «анабиозе без большого количества сделок» и его активность, скорее всего, достаточно быстро снизится, но реакция игроков рынка будет отложенной.

Иначе складывалась ситуация на первичном рынке недвижимости. Здесь средний срок экспозиции квартир за год, наоборот, сократился на 58 дней, со 157 до 99 дней. По данным «Авито Недвижимости», заметнее всего среднее время экспозиции сократился в категориях 1-комнатных и 2-комнатных лотов — на 62 и 65 дней.

Сокращение сроков экспозиции на рынке новостроек эксперты объясняют повышенным спросом в предыдущие 2–3 месяца, когда покупатели стремились приобрести жилье до изменений ключевой ставки (в октябре ЦБ повысил ее до 15%, в августе же она составляла 8,5%).

«Рынок новостроек Екатеринбурга развивается довольно быстро за счет ввода новых домов — так, объем предложения квартир в жилых комплексах за год увеличился на 60,4%, а спрос повысился на 53%»,— рассказал Николай Попов. При этом, как отмечает господин Хорьков, рост объема предложения — не привел к сокращению темпов объема реализации. По данным руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, по числу проданных квартир в новостройках Екатеринбург стабильно делит 3–4-е места с Краснодаром, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. Так, в 2022 году в столице Урала было заключено 19,2 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) (в Краснодаре — 19,9 тыс. ДДУ), а за первые девять месяцев текущего года в этих городах прошло 23,1 и 24 тыс. сделок соответственно.

Резюмируя, Михаил Хорьков отметил, что для уральских застройщиков пока не произошло кардинальных перемен, связанных со сроками продажи квартир. «Эффект от стагнации вторичного рынка они почувствуют лишь через несколько месяцев»,— считает эксперт. Он также отметил, что со временем вторичная недвижимость будет ограничивать оборот рынка новостроек и возможности ценового роста, так как ипотечные условия к концу этого года по новому и вторичному жилью стали «крайне поляризованными».

Николай Попов, отмечая, что при столь большой востребованности недвижимости на первичном рынке аналитики не ожидают повышения сроков экспозиции, чего нельзя сказать про вторичный рынок жилья.

Мария Игнатова