Суд приговорил продюсера Разумовского к 13 годам колонии за растление детей

Нагатинский районный суд Москвы приговорил детского музыкального продюсера Александра Разумовского к 13 годам колонии строгого режима за растление шести детей. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы Следственного комитета России (СКР) по Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Разумовский

Фото: соцсети коллектива «Фортуна-шоу» Александр Разумовский

Фото: соцсети коллектива «Фортуна-шоу»

«Он признан виновным в совершении двух эпизодов по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста) и трех эпизодов по ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц)»,— говорится в сообщении.

Следствие и суд, как сказано в материале СКР, установили, что продюсер растлевал детей в период с 2010 по 2021 год. Александр Разумовский работал в детской творческой организации. Чтобы войти в доверие к детям, мужчина «использовал свои профессиональные навыки».

В СКР уточнили, что в ходе расследования было проведено более 25 судебных экспертиз. Вину мужчина признал частично. Помимо 13 лет лишения свободы Разумовскому на 15 лет запретили заниматься деятельностью, которая связана с обучением и воспитанием детей.

Петр Бузлаев