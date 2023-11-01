В Свердловской области врач спас женщину, потерявшую сознание в электричке

Врач-кардиолог Городской больницы №1 Нижнего Тагила Мукамил Сангинов помог женщине, которая потеряла сознание в электропоезде, следовавшем по маршруту «Нижний Тагил—Екатеринбург». По прибытии в Екатеринбург женщину госпитализировали в профильный кардиоцентр. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.

Врач Мукамил Сангинов поддерживал работоспособность сердечно-сосудистой системы пациентки в течение полутора часов. Сообщается, что она потеряла сознание, потому что артериальное давление резко упало до критических цифр. Пассажиры также оказывали помощь: поделились тонометром и горьким шоколадом, чтобы поднять давление. В итоге состояние пострадавшей удалось стабилизировать.

По приезде в Екатеринбург женщину на «скорой» доставили в профильный кардиоцентр.

Анастасия Таначева

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