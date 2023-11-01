Нижегородским школьникам покажут способ поступить в китайские вузы

В нижегородской академии «Маяк» 4-5 ноября пройдет выставка «Навигатор поступления», на которой будут представлены более 20 вузов и колледжей. Их представители расскажут школьникам и их родителям об особенностях поступления в учебные заведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В рамках мероприятия представители объединения вузов Китая China Campus Network покажут школьникам, как поступать в китайские вузы.

Приглашенные российские эксперты расскажут будущим выпускникам, как правильно выбрать экзамены, чтобы повысить шансы поступления на бюджетное отделение в вуз или колледж. Также на выставке обсудят, как пройдет приемная кампания 2024 года, как абитуриентам не допустить ошибок поступления прошлых лет и получить более 80 баллов по ЕГЭ.

Андрей Репин