Производство товарного бетона планируют запустить в Менделеевске

Заявки от пяти нынешних и будущих резидентов ТОСЭР в Татарстане рассмотрели в Кабмине республики. В частности, компания «Бетонмаркет» намерена запустить производство товарного бетона на территории ТОР «Менделеевск». Сумма инвестиций оценили в 70 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Кроме того, в Менделеевске также планируют открыть первый в стране завод по производству тиосульфата аммония, который выступает компонентом для удобрений. Строительством займется компания «ДжиЭсЭм Кемикэл-Удобрение». А на территории ТОР «Чистополь» откроется завод по производству масел и жиров «Чистай мае». Здесь будут выпускать подсолнечное масло, жмых подсолнечника и рапса и др.

Помимо этого, рассматривались изменения в работе Ozon и «Технолайн», которые являются резидентами ТОР в Зеленодольске и Набережных Челнах соответственно. Речь шла об увеличении численности рабочих мест и роста стоимости проектов.

"Ъ-Казань"