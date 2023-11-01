Два донских пригородных железнодорожных тура признаны лучшими в России

Два пригородных железнодорожных тура в Ростовской области отмечены наградами Всероссийской туристической премии «Маршрут года», сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Экскурсия «Электропоезд в Азов» заняла первое место в номинации «Лучший железнодорожный туристический маршрут». Ретропоезд на фестиваль «Таганрогские паруса мечты» завоевал второе место среди лучших событийных туров.

Пригородный железнодорожный туризм получил свое развитие в Ростовской области в 2021 году. Основные маршруты проходят по участку железной дороги между Ростовом и Таганрогом. Наиболее популярны в регионе летние и праздничные туры в пригородном составе на паровой тяге. С начала 2023 года в пригородные железнодорожные туры в Ростовской области отправились 5 тыс. человек. В 2023 году также был запущен новый маршрут из Ростова в Азов.

В пакет тура на пригородном поезде входит также экскурсия на автобусе с гидом, посещение музеев и других объектов программы путешествия.

Анастасия Назарова