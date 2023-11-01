Госдума лишила Вадима Белоусова депутатского мандата

На прошедшем в закрытом режиме пленарном заседании Государственная дума приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата фракции «Справедливая Россия – За правду» Вадима Белоусова. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Как сообщает ТАСС, за лишение Вадима Белоусова депутатского мандата проголосовали 320 депутатов. Также на заседании рассматривался вопрос о прекращении полномочий представителя фракции ЛДПР Василия Власова. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснял, что причиной для рассмотрения вопроса об отзыве мандатов стало то, что депутаты не посещают заседания, не работают в рамках комиссий и не поддерживают связь с избирателями.

Вадим Белоусов в августе прошлого года был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), его приговорили к десяти годам колонии строгого режима и объявили в розыск. В нынешнем созыве депутат представлял Удмуртию. В 2010-2011 годах был депутатом законодательного собрания Челябинской области, в 2011-2016 годах представлял в Госдуме «Единую Россию», избравшись по федеральному списку.

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