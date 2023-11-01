На Кубани утвердили схему размещения придорожных ярмарок

В Краснодарском крае утвердили документ, который определяет места легальной торговли сельскохозяйственной продукцией. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В ведомстве отметили, что придорожная ярмарочная торговля имеет особенности, поскольку приоритет отдают продукции местных фермеров. Всего в регионе работает 261 придорожная ярмарка, в том числе в формате «социальный ряд». Они оформлены в единой концепции, разработанной департаментом потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя края.

С единой схемой размещения придорожных ярмарок можно ознакомиться на официальном сайте департамента в разделе «Придорожный сервис», отсканировав QR-код, или по ссылке.

Татьяна Ручкина

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