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Коммерсантъ FM
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Rotana Hotels заселяется в гостиницы Москвы

Каковы перспективы компаний с Ближнего Востока на российском рынке

На российский гостиничный рынок начали выходить игроки с Ближнего Востока. Оператор Rotana Hotels из Объединенных Арабских Эмиратов возьмет в управление два объекта в столице, сообщают «Ведомости». Речь идет о гостиницах класса «4 звезды», которые раньше работали под брендом Holiday Inn. Британская компания ушла из страны в 2022 году из-за санкций Великобритании, США и Евросоюза.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Будет ли российский рынок интересен другим зарубежным игрокам? И выиграет ли от этого отрасль? Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич считает, что пока эффект не будет сильным, так как азиатские и ближневосточные бренды в стране малоизвестны:

«В России Rotana никто не знает. Работа с ними по франшизе — это, конечно, интересное упражнение, и мы будем в ближайшее время наблюдать, как сам бренд здесь станет развиваться с точки зрения маркетинга.

Как снизилась доля отелей под управлением международных сетей

В первую очередь, нужно придумать, как его продвигать: через какие каналы, ресурсы, с помощью каких туроператоров, консультантов, промоушенов. Это принципиальный момент, который останавливает развитие любого иностранного игрока, который хорошо представлен в восточной части, но не в западной.

Не все технически и морально готовы к тому, чтобы выйти сюда. Им действительно достаточно долгое время придется объяснять, что они на должном уровне и должного качества умеют осуществлять тот сервис, который ждут их и наши клиенты. В России 70% гостей отелей — это россияне, а 30% — иностранцы.

Вместе с тем про выгоду я пока не стал бы говорить, потому что если это классическая схема подписания договора на управление, то в основном все затраты на раскрутку этого бренда лягут на собственника отеля. И нужно, чтобы в ближайшие, наверное, год-два, из всех утюгов говорилось о том, что это качественный продукт, безопасный и комфортный».

Почему инвесторы не спешат запускать новые проекты в туриндустрии

Сейчас бренд Rotana работает на Ближнем Востоке, в Африке и Восточной Европе, он управляет и владеет сотней отелей. На российский рынок, по словам собеседников “Ъ FM”, компания пыталась выйти с марта 2022-го.

Ближневосточные компании ориентируются в первую очередь на своих соотечественников, которые приезжают в Россию, считает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. По его мнению, массовой экспансии гостиничных брендов в страну вряд ли стоит ожидать:

«Это относительно перспективный проект. Почему "относительно"? Потому что совершенно очевидно, что поток гостей из стран Ближнего Востока будет, наверное, основным. И понятно, что они лучше знают свои региональные бренды.

Вопрос — надолго ли компания приходит в Россию? Здесь каждый собственник для себя решает сам. Вполне возможно, что это можно рассматривать как долгосрочную стратегию с учетом того, что рано или поздно ситуация изменится, и глобальные бренды вернутся.

За счет чего могут вырасти обороты гостиничного рынка

При этом поток приезжих из стран Ближнего Востока останется стабильным, и, возможно, гости будут предпочитать те самые отели, которые сейчас начинают работать под этими брендами. Между тем я не думаю, что это какая-то глобальная история. Она была ожидаема».

Еще одна гостиничная сеть, которая начала бизнес в России за последние полтора года, — тайская Dusit. Предполагается, что она будет управлять несколькими отелями туристического центра «Новый Шерегеш», проект которого еще находится в стадии разработки.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Иванова

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