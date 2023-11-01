Rotana Hotels заселяется в гостиницы Москвы

На российский гостиничный рынок начали выходить игроки с Ближнего Востока. Оператор Rotana Hotels из Объединенных Арабских Эмиратов возьмет в управление два объекта в столице, сообщают «Ведомости». Речь идет о гостиницах класса «4 звезды», которые раньше работали под брендом Holiday Inn. Британская компания ушла из страны в 2022 году из-за санкций Великобритании, США и Евросоюза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Будет ли российский рынок интересен другим зарубежным игрокам? И выиграет ли от этого отрасль? Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич считает, что пока эффект не будет сильным, так как азиатские и ближневосточные бренды в стране малоизвестны:

«В России Rotana никто не знает. Работа с ними по франшизе — это, конечно, интересное упражнение, и мы будем в ближайшее время наблюдать, как сам бренд здесь станет развиваться с точки зрения маркетинга.

В первую очередь, нужно придумать, как его продвигать: через какие каналы, ресурсы, с помощью каких туроператоров, консультантов, промоушенов. Это принципиальный момент, который останавливает развитие любого иностранного игрока, который хорошо представлен в восточной части, но не в западной.

Не все технически и морально готовы к тому, чтобы выйти сюда. Им действительно достаточно долгое время придется объяснять, что они на должном уровне и должного качества умеют осуществлять тот сервис, который ждут их и наши клиенты. В России 70% гостей отелей — это россияне, а 30% — иностранцы.

Вместе с тем про выгоду я пока не стал бы говорить, потому что если это классическая схема подписания договора на управление, то в основном все затраты на раскрутку этого бренда лягут на собственника отеля. И нужно, чтобы в ближайшие, наверное, год-два, из всех утюгов говорилось о том, что это качественный продукт, безопасный и комфортный».

Сейчас бренд Rotana работает на Ближнем Востоке, в Африке и Восточной Европе, он управляет и владеет сотней отелей. На российский рынок, по словам собеседников “Ъ FM”, компания пыталась выйти с марта 2022-го.

Ближневосточные компании ориентируются в первую очередь на своих соотечественников, которые приезжают в Россию, считает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. По его мнению, массовой экспансии гостиничных брендов в страну вряд ли стоит ожидать:

«Это относительно перспективный проект. Почему "относительно"? Потому что совершенно очевидно, что поток гостей из стран Ближнего Востока будет, наверное, основным. И понятно, что они лучше знают свои региональные бренды.

Вопрос — надолго ли компания приходит в Россию? Здесь каждый собственник для себя решает сам. Вполне возможно, что это можно рассматривать как долгосрочную стратегию с учетом того, что рано или поздно ситуация изменится, и глобальные бренды вернутся.

При этом поток приезжих из стран Ближнего Востока останется стабильным, и, возможно, гости будут предпочитать те самые отели, которые сейчас начинают работать под этими брендами. Между тем я не думаю, что это какая-то глобальная история. Она была ожидаема».

Еще одна гостиничная сеть, которая начала бизнес в России за последние полтора года, — тайская Dusit. Предполагается, что она будет управлять несколькими отелями туристического центра «Новый Шерегеш», проект которого еще находится в стадии разработки.

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Елена Иванова