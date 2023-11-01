Нижегородцы выстроились в очереди ради пополнения транспортных карт

Десятки нижегородцев собрались 1 ноября у офисов компании «Ситикард», чтобы пополнить свои проездные карты. С 25 октября компания начала замену иностранного программного обеспечения на отечественное. После этого у нижегородцев пропала возможность дистанционно пополнить транспортную карту через мобильное приложение или оплатить виртуальной картой поездку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В компании планировали завершить работы до вчера 26 октября, но сделать этого не удалось. В процессе работы вышло из строя специализированное оборудование, обеспечивающее пополнение транспортных карт в режиме онлайн.

«К сожалению, восстановительные работы занимают больше времени, чем мы планировали»,— сообщили в компании. Владельцам транспортных карт пришли смс-уведомления, что работы по восстановлению серверов могут продлиться до 6 ноября.

В «Ситикард» отмечают, что пока нижегородцы могут пополнить карты только наличными, но для этого не обязательно идти в офис компании. Внести деньги на карту можно в любом почтовом отделении или на станции метро. Люди в очереди говорят, что в почтовых отделениях им в пополнении транспортных карт отказывают.

Андрей Репин