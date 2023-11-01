Студентов обяжут вернуться

Правительство Удмуртии в качестве инициативы готовит поправки в федеральное законодательство о необходимости отработки после окончания вуза на предприятиях по распределению, а также развитию целевого обучения и ужесточения штрафов целевиков, которые отказались после окончания вуза идти работать на предприятие. Это необходимо, чтобы удержать выпускников в регионе. За последние годы в республике снижается как общее количество студентов в вузах, так и целевиков. Депутаты считают, что предприятиям необходима контрактная система, по которой студенты будут отправляться на обучение в вузы не только крупных российских городов, но и за рубеж, а после возвращаться в Удмуртию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Выпускники школ Удмуртии предпочитают уехать учиться в другие вузы страны, и после окончания обратно в регион не возвращаются. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Чуракова 31 октября на правительственном часе в госсовете Удмуртии. В настоящее время 38,1 тыс. студентов учатся в техникумах и колледжах, 40,8 тыс. — в пяти федеральных вузах региона. С 2021 года по 2023 год общее количество выпускников вузов в Удмуртии сократилось с 5,7 тыс. до 5,1 тыс. Количество студентов на целевом обучении снизилось с 2,3 тыс. до 2 тыс., а выпускников, трудоустроенных по договорам целевого обучения, — с 411 до 349.

Татьяна Чуракова отметила, что подготовка кадров для отраслей региона является одним из основных направлений Удмуртии.

«Среди действующих инструментов гарантированного трудоустройства является договор о целевом обучении. Однако он не пользуется популярностью среди студентов. Количество целевиков снижается, количество трудоустроенных целевых выпускников также снижается. Общее количество выпускников вуза тоже снижается, притом что остается достаточно высоким»,— прокомментировала вице-премьер.

Часть студентов после обучения по целевому договору расторгают их, предпочитая выплатить сумму, потраченную на их обучение, государству и уйти к другому работодателю, рассказала Татьяна Чуракова.

По мнению депутатов, выпускников, которые уехали учиться в столичные вузы страны, необходимо обязать возвращаться, чтобы работать на предприятиях региона. «Многие выпускники школ, особенно повышенного уровня, например, лицеев, поступают в вузы Москвы, Петербурга, Казани или Екатеринбурга, и, как правило, обратно в Удмуртию не возвращаются. Правительству региона необходимо выстраивать коммуникацию с такими выпускниками, предпринимать какие-либо действия для их возвращения, чтобы они работали на благо нашей республики»,— поделился мнением депутат от КПРФ Александр Сыров.

Татьяна Чуракова при этом подчеркнула, что вузы Удмуртии — «одни из лучших и дают качественное образование». «Необходимо работать, чтобы наши дети поступали в наши учебные заведения. Для этого мы сейчас отрабатываем KPI директоров лицеев и школ, где дают повышенное образование. Их KPI, в том числе, будет зависеть от того, сколько выпускников их школ остаются учиться в Удмуртии, как они работают в этом направлении. Но, к сожалению, это не всегда зависит от директоров. Даже классные руководители говорят детям, чтобы они поступали в лучшие учебные заведения нашей страны»,— рассказала госпожа Чуракова.

Чаще всего выпускники школ Удмуртии для дальнейшего обучения выбирают Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Пермь, говорит Татьяна Чуракова. По ее словам, руководство республики отрабатывают с учебными заведениями в этих городах, чтобы дети из Удмуртии после окончания вуза возвращались в регион.

«Основная наша работа в том, чтобы сделать обучение в наших вузах наиболее привлекательным. У нас достаточно высокий уровень стипендии. Уже шесть лет как в вузах есть региональная стипендия. Благодаря этому большое количество детей задержались»,— добавила вице-премьер.

Председатель постоянной комиссии госсовета по общественной безопасности Петр Фомин отметил, что некоторые компании республики отправляют студентов по договору обучаться в крупные вузы страны, но они возвращаются и работают на своих предприятиях. «Выполнять госзаказ мы можем не только (через обучение) в Удмуртии, но и в вузах других регионов. И это делают наши предприятия: Чепецкий завод отправляет учиться в Санкт-Петербург, "Белкамнефть" — в Москву. Андрей Ураськин (депутат госсовета, директор Национального театра Удмуртии.— "Ъ-Удмуртия") отправил учиться в театральный вуз и всех вернул артистами. Можно отправлять и в военные, пожарные училища, чтобы потом возвращались служить в Удмуртию по контракту. Я думаю, такая контрактная система должна быть на предприятиях и организациях, и дети должны учиться везде, даже за рубежом, для того чтобы оттуда вернуть богатых лордов, жен, детей привезти сюда, и пусть они работают на Россию»,— прокомментировал господин Фомин.

Правительство региона готовит в качестве законодательной инициативы поправки в федеральное законодательство о необходимости отработки после окончания вуза на предприятиях по распределению, а также развитию целевого обучения и ужесточения штрафов целевиков, которые отказались после окончания вуза идти работать на предприятие, говорит Татьяна Чуракова. «Наверное, это поможет нам вернуть детей в Удмуртию. Но кроме этого мы должны создавать интересные и сложные рабочие места. Потому что мы увидели, что средний возраст у нас выезжает как раз за тем, чтобы на рабочем месте было интересно. И если работодатели будут за этим тянуться, будут в тренде, помогать нам оставлять здесь наших детей, у нас будет другая картина. Для этого необходимы наши совместные усилия»,— заключила вице-премьер.

Татьяна Колегова