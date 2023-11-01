На Кубани не планируют вводить дополнительные меры для обеспечения безопасности

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел заседание регионального оперативного штаба. На нем он подчеркнул, что сейчас в крае ситуация контролируемая и не требует ввода дополнительных ограничений, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Вениамин Кондратьев отметил, что особе внимание нужно уделить молодежи и пресекать любые провокации. Начальник ГУ МВД по региону Владимир Андреев сообщил, что анализ ранее принятых решений позволяет держать ситуацию на контроле.

«С коллегами из силового блока реализуем мероприятия предупредительно профилактического характера, совместно поддерживаем порядок. Владеем ситуацией и при необходимости знаем, как грамотно реагировать»,— подчеркнул Владимир Андреев.

На заседании оперштаба глава Кубани также обсудил поставленную Владимиром Путиным задачу уделить внимание вопросам межнационального согласия в субъектах. Сейчас на Кубани проживают 160 национальностей. По словам вице-губернатора Александра Топалова, в регионе власти совместно с правоохранительными органами усиливают мониторинг возможных рисков.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram