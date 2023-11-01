Нововоронежские атомщики поделились с курскими коллегами опытом ввода в эксплуатацию новых энергоблоков

На базе Нововоронежской АЭС в рамках проекта «Бизнес-мастерская по вводу в эксплуатацию референтных блоков» Концерна «Росэнергоатом» прошла производственная практика для персонала Курской АЭС-2, на которой в настоящий момент ведется строительство двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-ТОИ.

Фото: УИОС НВ АЭС

Нововоронежская АЭС была выбрана площадкой для проведения производственной практики не просто так, в 2016 и 2019 годах здесь были введены в эксплуатацию первые в мире инновационные энергоблоки №6 и №7 с ВВЭР-1200 поколения «3+».

14 специалистов Курской АЭС-2 из электрического цеха, цеха тепловой автоматики и измерений, реакторного и турбинного цехов в течение трех дней взаимодействовали с экспертами Нововоронежской АЭС и Центрального аппарата Концерна «Росэнергоатом».

Они посетили производственные участки по ремонту, участки агрегатов бесперебойного питания и систем возбуждения, машинный и реакторный залы энергоблоков №6 и 7, осмотрели различное оборудование. Обсудили документацию, оформляемую при техническом обслуживании и ремонте оборудования, а также вопросы, связанные с регистрацией оборудования, ведением паспортов, организацией технического освидетельствования.

Фото: УИОС НВ АЭС

«Бизнес-мастерская была создана как площадка по обмену лучшими практиками на основе опыта ряда российских атомных станций. Ее реализация обеспечивает доступ к накопленной на АЭС экспертизе, позволяет наладить горизонтальное взаимодействие между работниками АЭС и обменяться технологиями. За текущий год это уже вторая производственная практика в рамках проекта, до этого мы побывали на Ленинградской АЭС-2. Именно там возник запрос организовать практику в период планово-предупредительного ремонта, чтобы детально рассмотреть все оборудование. Это нам удалось сделать на площадке Нововоронежской АЭС. Дорожная карта «Бизнес-мастерской» разработана на 2023-2024 год, впереди нас ждет ряд развивающих мероприятий для экспертов Курской АЭС-2. Сейчас наш приоритет – обучить персонал Курской АЭС-2. И уже на данном этапе мы видим необходимость привлечения площадок сооружения Смоленской АЭС-2 и энергоблока №5 Белоярской АЭС», - прокомментировал главный технолог Департамента инженерно-технической поддержки пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию АЭС Концерна «Росэнергоатом» Владимир Артамонов.

Совместный обход позволил сотрудникам Курской АЭС-2 обсудить проблемные вопросы и способы их решения, закрепить практический опыт по пусконаладочным и монтажным работам, сформировать перечень рекомендаций по улучшению работ, наладить взаимодействие с экспертами Нововоронежской АЭС.

Фото: УИОС НВ АЭС

«Персонал Курской АЭС-2, приехавший на производственную практику, подготовлен, мотивирован и уже прошел определенную школу. Мы поделились собственным опытом и попытались указать на те аспекты, которые для них пока что находятся в тени, а для нас уже являются очевидными», - подчеркнул один из экспертов, заместитель начальника цеха тепловой автоматики и измерений Нововоронежской АЭС Сергей Игнатенко.

«Мы приехали получить ответы на вопросы, которые у нас уже давно сформулированы, наладить взаимодействие с коллегами для обмена опытом. На Нововоронежской АЭС компетентный персонал, последовательный и скрупулезный, и одновременно с этим отзывчивый. Самое ценное, что мы увозим с собой, - уверенность, что все получится. Думаем, что полностью выполнили свою задачу», - поделился ведущий инженер цеха тепловой автоматики и измерений Курской АЭС-2 Андрей Таров.