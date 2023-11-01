В отношении руководства «Омскэлектро» прокуратура требует возбудить дело

Прокуратура Омска по итогам проверки деятельности «Омскэлектро» (находится в муниципальной собственности) потребовала возбудить уголовное дело в отношении руководства компании о злоупотребления должностными полномочиями.

Выявлены «многочисленные грубые нарушения закона, допущенные руководством АО «Омскэлектро»», сообщает ведомство. Отмечается, что с 2018 года предприятие существенно увеличило кредиторскую задолженность и объем заемных средств, что привело «к созданию предбанкротной ситуации».

При этом руководство компании, как считает прокуратура, продолжало «без какой-либо необходимости» вводить должности в топ-менеджменте «Омскэлектро». По оценкам прокуратуры, в результате происходило дублирование функций сотрудников, расходы на которых превысили 20 млн руб. При этом из-за низких окладов рабочим не были закрыты другие вакансии.

В числе выявленных нарушений также ведомство отмечает необоснованные выплаты материальной помощи руководящему составу на 5,2 млн руб. и зарплаты неработающим фактически сотрудникам, заключение договоров на поставку продукции для нужд организации по завышенным ценам при отсутствии конкуренции, необоснованное списание убытков на 7 млн руб. При этом инвестпрограмма АО «Омскэлектро за 2022 год исполнена на 29%, указывает прокуратура. Ущерб предприятию в результате этих действий оценивается в 50 млн руб. Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы.

АО «Омскэлектро» оказывает услуги по передаче электрической энергии, в его собственности — муниципальные сети и подстанции. Выручка в 2022 году – 3,7 млрд руб., чистая прибыль – 97,2 млн руб. (в 2021 году – 342 млн).

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова