Молодого человека и нижегородскую школьницу проверяют на причастность к убийству

Полиция задержала в Сергаче 20-летнего молодого человека и 15-летнюю девушку, объявленную в розыск как пропавшую без вести. Молодых людей проверяют на причастность к убийству пенсионерки и похищение оружия, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Тело пожилой женщины множеством ран нашли в ее доме в Селищах накануне. Труп был спрятан в спальне под одеждой, окно в комнату оказалось разбитым. Полицейские обнаружили и вскрытый сейф, в котором сын погибшей хранил охотничье ружье ИЖ-27. Причастными к преступлениям оперативники сочли 20-летнего ранее судимого за развратные действия, кражи и незаконный оборот наркотиков юношу и его несовершеннолетнюю подругу.

В среду молодых людей обнаружили в магазине в Сергаче. Увидев полицейских, юноша бросил на землю ружье, но оказал сопротивление сотрудникам МВД. К нему применили физическую силу и заковали в наручники. Задержанных доставили в районный отдел полиции. По факту убийства пенсионерки расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Владимир Зубарев