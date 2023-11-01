На участках трассы М-4 «Дон» с 7 ноября введут зимний скоростной режим

На трех участках автомобильной дороги М-4 «Дон» с 7 ноября будет введен зимний скоростной режим, предупреждает пресс-служба компании «Автодор».

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На период действия зимнего режима, скорость легковых и грузовых автомобилей весом до 3,5 т будет снижена до 110 км/ч и 90 км/ч.

Ограничение до 110 км/ч будет действовать на участке обхода сел Новая Усмань и Рогачевка с 517 по 544 км М-4 в Воронежской области.

Ограничение скорости до 90 км/ч введут на отрезке М-4 «Дон» со 170 по 193 км в районе поселка Бельковский Тульской области. В этом регионе такой же скоростной лимит будет введен на еще одном участке — с 296 по 322 км автодороги в районе города Ефремов.

Скоростной режим для легковых и грузовых автомобилей весом до 3,5 т будет восстановлен с апреля грядущего года.

Анастасия Назарова