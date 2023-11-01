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К осени 2024 года в Переславле построят новую ЖД-станцию

В Переславле-Залесском приступили к строительству новой железнодорожной станции. Строительство планируют закончить к концу третьего квартала 2024 года. Об этом сообщил министр транспорта Ярославской области Мурат Баснукаев.

Фото: Мурат Баснукаев, Вконтакте

Фото: Мурат Баснукаев, Вконтакте

«В соответствии с графиком работ к концу третьего квартала 2024 года будет построено новое здание, оборудованное всеми необходимыми системами и зоной отдыха, пассажирская платформа»,— написал министр. Сейчас на участке выполняются земляные работы, после — начнется строительство самого здания.

Кроме этого, территория будет благоустроена, включая устройство парковки, детской площадки, нанесение пешеходной дорожки и выполнение озеленения. По словам господина Баснукаева, инвестором работ выступает ОАО «РЖД».

Алла Чижова

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