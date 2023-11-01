77% жителей Ижевска считают «черную пятницу» обманом

В столице Удмуртии 11% опрошенных местных жителей верят в реальное снижение цен в «черную пятницу», сообщает пресс-служба SuperJob. Еще 77% респондентов считают такую распродажу обманом. При этом мужчины чаще женщин говорят о нечестной акции — 83% против 71%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Всего в «черную пятницу» 72% не планируют приобретать товары. Средняя же сумма, которую опрошенные ижевчане готовы потратить на распродаже, составляет 15,5 тыс. руб. Чаще всего со скидкой хотят приобрести одежду, гаджеты, косметику и обувь, а также товары для дома и мебель.