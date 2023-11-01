Житель Нижнего Новгорода сдавал в аренду несуществующую квартиру

В Нижнем Новгороде в суд передано дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в мошенничестве с несуществующими квартирами. По данным пресс-службы судом общей юрисдикции, в сентябре 2023 года обвиняемый разместил в социальной о сдаче в аренду за 17 тыс. руб. квартиры, которую он выдал за свою.

Через социальную сеть мужчина договорился с жителем Кирова об аренде квартиры и получил от него аванс 10 тыс. руб.

На самом деле квартира принадлежала другому собственнику, сдать ее в аренду мужчина не мог и не планировал. Поученный аванс он присвоил.

Первое судебное заседание по этому делу состоится 21 ноября.

Андрей Репин