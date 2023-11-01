Челябинская гордума утвердила схему ливневой канализации

Депутаты Челябинской городской думы на очередном заседании утвердили схему водоотведения ливневых стоков в областном центре. Как сообщают в пресс-службе представительного органа, документ разрабатывали около года. Основными задачами при этом были объединение существующих выпусков ливневой канализации магистральными коллекторами для транспортировки поверхностных стоков до проектируемых очистных сооружений; строительство самих очистных; обеспечение отведения поверхностных, талых и дренажных вод; снижение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты.

Обследование показало, что в городе около 1 тыс. км сетей ливневой канализации и дренажной системы, 28 тыс. смотровых колодцев и камер, 5,6 тыс. дождеприемных колодцев, 18 канализационных насосных станций.

До 2033 года предлагается построить 410,97 км самотечных сетей ливневой канализации, более 16 км напорных сетей, девять напорных станций и столько же ливневых очистных сооружений. Также предусмотрена реконструкция 112,8 км существующих ливневок.

«Реализация предложенных мероприятий, среди прочего, позволит повысить уровень комфорта населения за счет надлежащего отведения поверхностных и сточных вод в системы ливневой канализации, сокращения подтоплений пешеходных коммуникаций и проезжей части улично-дорожной сети в период сильных дождей, а также улучшить экологическую обстановку в Челябинске за счет исключения периодического подтопления городских территорий и частичного их заболачивания, увеличить срок службы дорожного покрытия»,— информируют в городской думе.

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