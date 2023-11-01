Нижегородца осудили за демонстрацию фашисткой символики

Житель Нижнего Новгорода осужден на два года условно за публичную демонстрацию фашисткой символики и нанесение побоев, сообщает пресс-служба нижегородских судов объединенной юрисдикции.

Из материалов дела следует, что в ноябре 2022 года он работал в одном из винных магазинов Нижнего Новгорода и неоднократно демонстрировал коллегам и посетителям татуировки на кистях рук с изображением свастики.

Кроме того, на одном из сайтов знакомств мужчина вел анкету от женского имени. Во время переписки с одним из посетителей сайта у него возникла личная неприязнь. Он договорился с оппонентом о встрече и попытался избить его.

Суд назначил мужчине условное наказание по совокупности совершенных преступлений с испытательным сроком четыре года. Приговор в законную силу не вступил.

Андрей Репин