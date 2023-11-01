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В Екатеринбурге в ноябре на 13 перекрестках установят новые светофоры

В Екатеринбурге к 15 ноября на 13 перекрестках появятся модернизированные светофоры. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Всего до конца в городе модернизируют 24 светофорных объекта. Так, будут установлены более 680 светофоров и более 190 стоек. В этом году светофоры появятся на участках:

  • Ул. Донбасская — ул. Машиностроителей;
  • Ул. Донбасская — пер. Суворовский;
  • Ул. Донбасская — ул. Никольская;
  • Ул. Бакинских Комиссаров — ул. Коммунистическая;
  • Ул. Блюхера — ул. Раевского;
  • Ул. Малышева — ул. Белинского;
  • Ул. Надеждинская — ул. Седова;
  • Ул. Тверитина — ул. Мичурина;
  • Ул. Белинского — ул. Циолковского;
  • Ул. Свердлова — ул. Шевченко;
  • Объездная дорога — ул. Амундсена;
  • Ул. Комсомольская — ул. Первомайская;
  • Ул. Билимбаевская — ул. Расточная.

Новые светофоры будут оборудованы приборами учета электроэнергии, дорожными контроллерами, модемами для автоматического переключения сигналов. Также на 33 участках появятся видеокамеры.

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