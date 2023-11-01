В Екатеринбурге в ноябре на 13 перекрестках установят новые светофоры
В Екатеринбурге к 15 ноября на 13 перекрестках появятся модернизированные светофоры. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Всего до конца в городе модернизируют 24 светофорных объекта. Так, будут установлены более 680 светофоров и более 190 стоек. В этом году светофоры появятся на участках:
- Ул. Донбасская — ул. Машиностроителей;
- Ул. Донбасская — пер. Суворовский;
- Ул. Донбасская — ул. Никольская;
- Ул. Бакинских Комиссаров — ул. Коммунистическая;
- Ул. Блюхера — ул. Раевского;
- Ул. Малышева — ул. Белинского;
- Ул. Надеждинская — ул. Седова;
- Ул. Тверитина — ул. Мичурина;
- Ул. Белинского — ул. Циолковского;
- Ул. Свердлова — ул. Шевченко;
- Объездная дорога — ул. Амундсена;
- Ул. Комсомольская — ул. Первомайская;
- Ул. Билимбаевская — ул. Расточная.
Новые светофоры будут оборудованы приборами учета электроэнергии, дорожными контроллерами, модемами для автоматического переключения сигналов. Также на 33 участках появятся видеокамеры.