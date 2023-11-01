Уголовное дело Афзалова и Жулькова начнут рассматривать в суде 14 ноября

Сибайский городской суд назначил на 14 ноября судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении министра предпринимательства и туризма республики Рустема Афзалова и первого замглавы регионального минтранса Виктора Жулькова по обвинению в превышении должностных полномочий, повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства (чч. 1, 2 ст. 286 УК РФ). Дело было передано судье Гульфие Вахитовой, следует из картотеки суда.

В сентябре судья, удовлетворив ходатайство стороны обвинения и адвоката господина Жулькова о рассмотрении дела в Уфе, передала дело в Верховный суд Башкирии, но апелляция отказалась изменить территориальную подсудность.

По версии следствия, в 2021 году Виктор Жульков и занимавший в то время должность главы администрации Сибая Рустем Афзалов организовали ремонт улицы Горького в Сибае без торгов. Работы выполнило подконтрольное руководству минтранса Башкирии ООО «Кизилдорстрой». При этом обвиняемые добились выделения денег на ремонт из республиканского бюджета и оплатили его через уфимское ООО «Инфодор-строй», с которым формально заключили муниципальный контракт. Ремонт был выполнен с грубыми нарушениями, устранить которые невозможно без полной замены дорожного полотна.

В 2022 году чиновники, как установило следствие, по такой же схеме организовали ремонт участка дороги Сибай-Туяляс на сумму 9,3 млн руб. Работы также выполнял «Кизилдорстрой».

Свою вину обвиняемые не признали.

Венера Хисамова

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