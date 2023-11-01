Погранкомитет Белоруссии: Украина сосредоточила на границе 120 тыс. военных

Председатель Госпогранкомитета Белоруссии Константин Молостов на заседании десятой сессии Палаты представителей седьмого созыва заявил, что Украина сосредоточила против Белоруссии оперативное командование (ОК) «Север». По его словам, 17 тыс. военных из общей численности 120 тыс. «привлекаются в интересах усиления охраны государственной границы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Молостов

Фото: БЕЛТА Константин Молостов

Фото: БЕЛТА

«Привлекаются, конечно же, и добровольческие формирования вблизи госграницы. В том числе украинская сторона использует свою приграничную территорию как территорию отстоя и переформирования подразделений, которые потом убывают в зону боевых действий»,— сказал Константин Молостов (цитата по БЕЛТА).

Он отметил, что с украинской стороны «продолжается ряд мелких провокаций». К ним Константин Молостов отнес «вывешивание каких-то своих флагов, в том числе националистических», включение украинского гимна, попытки порчи пограничных знаков, а также включение звуковещательной аппаратуры. «Основной вид провокаций — это использование беспилотных летательных аппаратов, с чем мы, конечно же, боремся»,— уточнил он.

По словам Константина Молостова, Белоруссия в ответ увеличила плотность охраны госграницы с Украиной, а также «усилила все виды разведки». «Принимаем адекватные меры»,— заключил он.

На сегодняшнем заседании депутаты приняли законопроект, прекращающий действие соглашения между Белоруссией и Украиной о совместном контроле в пунктах пропуска на границе. Соглашение было подписано в Киеве 14 декабря 1995 года. По данным БЕЛТА, белорусские власти расторгли соглашение «в связи с существенным нарушением украинской стороной условий».

ОК «Север» — оперативное объединение сухопутных войск Украины в северной части страны. Управление ОК находится в городе Чернигов. В территорию ответственности ОК входят Житомирская, Киевская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Черниговская области и город Киев. Украина в северной части граничит с Гомельской и Брестской областями Белоруссии. Граница проходит через Киевскую, Черниговскую, Житомирскую, Волынскую и Ровенскую области Украины.