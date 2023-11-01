Объем выпуска продукции донских учреждений ГУФСИН превысил 500 млн рублей

С января по сентябрь 2023 года объем продукции, выпускаемой исправительными учреждениями в Ростовской области составил 505,1 млн руб., что на 37% выше планового показателя, сообщает пресс-служба ГУФСИН региона. Показатель чистой прибыли составил – 56,2 млн. руб.

Заключенные в исправительных учреждениях произвели продукции для внутрисистемных нужд на 191 млн руб. Также было произведено товаров на 15,8 млн руб. для государственных заказчиков. Для сторонних потребителей было выпущено продукции на 298,3 млн руб.

По данным ГУФСИН региона, сегодня к оплачиваемому труду в колониях и тюрьмах Ростовской области привлечены 1097 человек (98,0% от численности подлежащих привлечению к труду).

Анастасия Назарова