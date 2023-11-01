Суд продлил срок ареста аспиранту из Нижнекамска Азату Мифтахову

Первомайский райсуд Кирова на три месяца продлил срок ареста аспиранту МГУ Азату Мифтахову по уголовному делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката арестованного Светлану Сидоркину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Только что суд в Кирове продлил Азату срок меры пресечения еще на три месяца, до 6 февраля 2024 года»,— отметила госпожа Сидоркина, добавив, что защита планирует обжаловать решение суда.

Напомним, господин Мифтахов был задержан в начале сентября во время выхода из колонии, где он отбывал срок за хулиганство. Следствие считает, что задержанный публично оправдал теракт, который был совершен в здании ФСБ в октябре 2018 года. В частности, в разговоре с другими заключенными он одобрил действия террориста.

"Ъ-Казань"