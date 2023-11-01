В Ленобласти подключили к газу еще три населенных пункта

В рамках Петербургского международного газового форума (ПМГФ) 2023 в среду, 1 ноября, состоялась церемония ввода в эксплуатацию новых объектов для подачи сетевого газа в 18 регионах России.

В мероприятии приняли участие председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, министр энергетики РФ Николай Шульгинов, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

В частности, был запущен газопровод протяженностью 10,8 км от Низино до населенных пунктов Ольгино, Марьино и Владимировки в Ломоносовском районе Ленобласти. Протяженность трассы — 10,8 км. Она позволит подключить к распределительным сетям 173 домовладения и две котельные.

Газопровод построен в рамках программы развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021-2025 гг. Документ был утвержден в 2020 году, в апреле 2023 года ПАО «Газпром» и правительство региона актуализировали программу.

В обновленное соглашение были дополнительно включены межпоселковые газопроводы для газификации населенных пунктов в восьми районах Ленобласти. Также актуализированная программа предусматривает строительство более 4 тыс. км межпоселковых и внутрипоселковых сетей для газификации 497 населенных пунктов (около 58,7 тыс. домовладений и 110 котельных).

Кроме того, к 2025 году «Газпром» намерен построить семь газопроводов-отводов и ГРС, реконструировать 12 газораспределительных станций, а также открыть 12 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в Ленобласти.

Владимир Колодчук

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