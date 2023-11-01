Baza: в Курганской области СК возбудил дело о пытках в полиции

В Курганской области сотрудники полиции пытали человека, которого подозревали в поджоге стогов сена в Брюхановке Далматовского района. Как сообщает Baza, ранее судимого 33-летнего жителя села Уксянское доставили в районное отделение МВД и стали допрашивать. Он сказал, что не виновен, однако оперативники ему не поверили и стали бить — по голове, туловищу и ногам.

Позже, по данным издания, экспертиза доказала невиновность задержанного. Оказалось, что возгорание сена произошло не в результате поджога, а по другой причине. Следственный комитет возбудил дело о превышении должностных полномочий с применением пытки. Конкретных подозреваемых в деле пока нет.

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