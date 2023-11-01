После обысков в челябинском МУПе возбуждены дела в других регионах

Оперативно-следственные действия сотрудников ФСБ в муниципальном унитарном предприятии «Служба организации движения» (МУП «СОД») Челябинска привели к возбуждению уголовных дел в других регионах РФ. Эту информацию «Ъ-Южный Урал» подтвердил источник в правоохранительных органах.

В мае сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали главного инженера МУП «СОД Сергея Белова по подозрению в получении взяток. По версии следствия, деньги он получал от представителя московской компании за заключение контрактов.

По материалам расследования уголовного дела в челябинском МУПе выявлены аналогичные преступления в Свердловской области, Марий-Эл, Краснодарском и Пермском краях. По данным «Коммерсантъ Пермь», сотрудники ФСБ задержали директора МУП «Пермгорэлектротранс» Сергея Семушева и его заместителя Андрея Волосатых.

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