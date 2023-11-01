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В Ульяновской области осудили экс-главу районного ГИБДД, сбившего девочку в Большом Нагаткине

В Ульяновской области осудили экс-главу отделения ГИБДД ОМВД России по Цильнинскому району, сбившего девочку в Большом Нагаткине. Восьмилетней школьнице был нанесен тяжкий вред здоровью, сообщает СУ СК РФ по региону.

Суд признал экс-сотрудника полиции виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Его приговорили к лишению свободы на 2,5 года, столько он не сможет управлять транспортными средствами.

Инцидент произошел 5 апреля 2023 года. Бывший полицейский сбил ребенка на своем Mitsubishi Pajero, двигаясь по улице в зоне действия дорожного знака 5.21 «Жилая зона». Он создал опасность для движения девочки, которая в этот момент ехала на самокате навстречу машине.

Андрей Сазонов

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