Депутат подал в суд на совет Чкаловска за решение о «деструктивной деятельности»

Чкаловский райсуд Нижегородской области рассматривает административный иск депутата Василия Шинина к совету депутатов города Чкаловска и его председателю Филиппу Фарберу. Истец просит признать незаконным и отменить решение совета «Об этике взаимоотношений». В августе по инициативе председателя чкаловские депутаты осудили «деструктивную деятельность», ведущуюся в СМИ Василием Шининым. Совет указал ему на «недопустимость деструктивного поведения» при исполнении депутатских обязанностей.

Поводом стала напечатанная в газете «Ленинская смена» статья под заголовком «Чкаловск: территория несостоявшихся надежд», в которой депутат откровенно раскритиковал работу органов МСУ Чкаловска и отдельных чиновников. Василий Шишин с решением своих коллег о деструктивном поведении не согласен. По его словам, это решение принималось без его участия, когда он был на больничном, а комиссия по этике не собиралась. Заседание суда назначено на 9 ноября.

Иван Сергеев