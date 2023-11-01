За девять месяцев нижегородцы взяли автокредитов на 19,7 млрд рублей

Общий объем выданных автокредитов за девять месяцев в Нижегородской области вырос на 73,1%. По данным Национального бюро кредитных историй, в январе-сентябре 2022 года нижегородцы получили автокредитов на 11,4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В 2023 году по итогам трех кварталов эта сумма выросла до 19,7 млрд руб. По объему выданных автокредитов Нижегородская область заняла 8 место среди российских регионов.

Всего в России за девять месяцев выдано автокредитов на 884,2 млрд. руб. Это на 78,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидерами стали Москва (80,2 млрд. руб.), Московская область (62,1 млрд. руб.), Санкт-Петербург (53,0 млрд. руб.), Краснодарский край крае (40,7 млрд. руб.) и Татарстан (39,7 млрд. руб.).

Андрей Репин