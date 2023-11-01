Компания «Туркменистан» продолжит выполнять рейсы из Ашхабада только до Казани
Компания «Туркменистан», которая с августа этого года приостановила рейсы из Ашхабада до Москвы до 28 октября, продлила действие своего ограничения. Самолеты продолжат летать только до Казани. Об этом сообщается на сайте компании.
Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ
Рейсы из Туркмении в Россию выполняются только «Туркменскими авиалиниями» и компанией S7. Самолеты летают только в Москву и в Казань. Последняя компания при этом рейсы не отменяла. А «Туркменистан» решила приостановить полеты в Москву из-за обстановки в воздушной зоне столицы, а также оценив риски в целях обеспечения безопасности для пассажиров.
Самолеты компании «Туркменистан» между Казанью и Ашхабадом летают пять раз в неделю: по вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.