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Компания «Туркменистан» продолжит выполнять рейсы из Ашхабада только до Казани

Компания «Туркменистан», которая с августа этого года приостановила рейсы из Ашхабада до Москвы до 28 октября, продлила действие своего ограничения. Самолеты продолжат летать только до Казани. Об этом сообщается на сайте компании.

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Рейсы из Туркмении в Россию выполняются только «Туркменскими авиалиниями» и компанией S7. Самолеты летают только в Москву и в Казань. Последняя компания при этом рейсы не отменяла. А «Туркменистан» решила приостановить полеты в Москву из-за обстановки в воздушной зоне столицы, а также оценив риски в целях обеспечения безопасности для пассажиров.

Самолеты компании «Туркменистан» между Казанью и Ашхабадом летают пять раз в неделю: по вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

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