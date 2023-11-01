Компания «Туркменистан» продолжит выполнять рейсы из Ашхабада только до Казани

Компания «Туркменистан», которая с августа этого года приостановила рейсы из Ашхабада до Москвы до 28 октября, продлила действие своего ограничения. Самолеты продолжат летать только до Казани. Об этом сообщается на сайте компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Рейсы из Туркмении в Россию выполняются только «Туркменскими авиалиниями» и компанией S7. Самолеты летают только в Москву и в Казань. Последняя компания при этом рейсы не отменяла. А «Туркменистан» решила приостановить полеты в Москву из-за обстановки в воздушной зоне столицы, а также оценив риски в целях обеспечения безопасности для пассажиров.

Самолеты компании «Туркменистан» между Казанью и Ашхабадом летают пять раз в неделю: по вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.