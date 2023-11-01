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Суд обязал администрацию Медногорска обеспечить водой село Рысаево

Медногорский городской суд обязал местную администрацию обеспечить нецентрализованное холодное водоснабжение в селе Рысаево. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

Ранее прокурора Медногорска подал иск к местной администрации о признании незаконным ее бездействия в части непринятия мер по обеспечению работоспособности сооружений водоснабжения села. По данным надзорного ведомства, центральное водоснабжение в селе Рысаево отсутствует, степень износа водозаборной скважины и водопроводной системы составляет 100%. Это указывает на риск пожарной опасности в условиях отсутствия достаточных средств для тушения.

Суд обязал администрацию Медногорска до 30 августа 2024 года провести техническое обследование существующих инженерных сетей водоснабжения с. Рысаево. До 1 ноября 2024 года местные власти должны выполнить мероприятия по проектированию, строительству (реконструкции) водопроводных сооружений.

Андрей Сазонов

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