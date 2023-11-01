Полицейский получил условный срок за злоупотребление и попытку мошенничества

Ершовский районный суд Саратовской области признал бывшего сотрудника ОМВД России по Озинскому району виновным в мошенничестве (ч.3 ст. 159 УК РФ), покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 — ч. 3 ст. 159 УК РФ), и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщает следственное управление СКР по региону.

Из карточки дела следует, что приговор вынес судья Алексей Агарев. Подсудимым оказался Руслан Яхин. На сайте озинского ОМВД последнего именуют майором полиции и начальником отдела по работе с несовершеннолетними.

Суд установил, что 13 сентября 2021 года обвиняемый не стал регистрировать сообщение о краже автомобиля. Заявитель обратился в прокуратуру, откуда материалы поступили следствию — личность похитителя установили суд вынес обвинительный приговор.

29 января 2023 года господин Яхин потребовал у гражданина 400 тыс. руб. «за содействие в непривлечении его к уголовной ответственности». Получив указанную сумму 9 февраля, сотрудник полиции был задержан оперативниками УФСБ России по Саратовской области.

Следствие также выяснило, что в декабре 2022 года подсудимый получил от пятерых подчиненных премиальные, рассказав, что средства будут распределены между сотрудниками, которые имеют дисциплинарные взыскания.

Суд назначил Руслану Яхину наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года. В законную силу приговор не вступил.

Никита Маркелов

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