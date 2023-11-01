В Екатеринбурге презентовали проект здания института радиоэлектроники УрФУ

«Синара-Девелопмент» презентовала проект здания Института радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РтФ) УрФУ в Новокольцовском (район Екатеринбурга), рассказали в департаменте информационной политики региона. Новый объект войдет в кампус Уральского федерального университета.

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Как рассказал генеральный директор «Синара-Девелопмент Проект» Михаил Уваров, на сегодняшний день готовность всего кампуса мирового оценивается на 60%. «Самым большим его корпусом станет ИРИТ-РТФ, строительство планируется завершить к концу 2025 года»,— прокомментировал господин Уваров. По его словам, площадь института составит около 40 тыс. кв. м, вместимость – более 4 тыс. человек. Сейчас проект проходит государственную экспертизу, ведется подготовка площадки к строительству.

Здание будет состоять из блоков, соединенных общественными пространствами. В институте предусмотрено 90 лекционных и семинарских аудиторий, 20 специализированных лабораторий и мастерских.

На территории кампуса также должны построить Институт экономики и управления и СУНЦ УрФУ. Напомним, федеральные власти выделили на строительство кампуса в Екатеринбурге 20 млрд руб.

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