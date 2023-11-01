МАУ заплатит 4,3 млн рублей за попавшую в двигатель самолета птицу

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, взыскавшей с международного аэропорта «Уфа» 4,3 млн руб. за попадание птицы в двигатель самолета при взлете.

Как следует из материалов дела, авиаинцидент произошел 18 октября 2020 года во время взлета воздушного судна Airbus авиакомпании «Россия», направлявшегося в Санкт-Петербург. Столкновение с птицей произошло на высоте 396 футов. Самолет был вынужден вернуться на место стоянки, при осмотре было обнаружено повреждение лопаток вентиляционной системы двигателя.

Авиационные риски авиакомпании были застрахованы в АО «Альфастрахование» и АО СОГАЗ. Поскольку случай признали страховым, СОГАЗ выплатил авиакомпании 50% возмещения в размере 4,3 млн руб. Страховая компания обратилась в арбитражный суд Башкирии с иском к аэропорту. Истец взыскивал сумму возмещения с аэропорта, ссылаясь, что повреждение воздушного судна произошло из-за непринятия им мер по обеспечению орнитологической безопасности полетов.

Суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования. Ответчик направил жалобу на решение, в которой отмечал, что его вина в инциденте отсутствует. Полностью исключить столкновение птиц с воздушными судами невозможно, а одиночная случайная птица является «фактором вне пределов контроля и не зависящим от действий или бездействия аэропорта», говорилось в жалобе. Также апеллянт заявил об отсутствии связи между действиями ответчика и причиненным истцу ущербом.

Опровергая доводы апеллянта, суд указал, что предотвращение столкновений воздушных судов с птицами подразумевает полное отсутствие птиц на пути взлета, посадки и руления воздушным судном. Освобождение аэропорта от ответственности в случае столкновения воздушного судна с одиночными птицами не предусмотрено. Кроме того, в отчете Росавиации о результатах расследования инцидента было указано, что столкновение самолета с одиночной птицей произошло в зоне ответственности аэропорта в темное время суток и носило случайный характер, связанный, вероятно, с сезонной миграцией птиц в ночное время. Также в отчете отмечалось, что радиолокационное оборудование аэропорта устарело и не может быть применимо на практике для контроля орнитологической обстановки.

Таким образом, заключил суд, аэропорт не предпринял всех необходимых действий для обеспечения безопасности полетов «при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота».

Наталья Балыкова

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