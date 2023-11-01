Новый пассажирский лайнер с пермскими двигателями впервые поднялся в воздух

Сегодня свой первый полет совершил самолет Ил-96-400М, сообщает пресс-служба ГК «Ростех». Полет проходил на высотах до 2 тыс. м, его продолжительность составила 26 минут. Новый лайнер построен в единственном экземпляре в воронежском ПАО «ВАСО» и оснащен четырьмя двигателями ПС-90А1 разработки пермского «ОДК-Авиадвигатель» и производства «ОДК — Пермские моторы». От предыдущей версии Ил-96-300 самолет отличается удлиненным фюзеляжем и увеличенной пассажировместимостью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ростех Фото: Ростех

Первый полет Ил-96-400М планировался еще несколько лет назад, однако его сроки неоднократно сдвигались. Эксперты отмечают, что лайнер имеет ряд минусов, в том числе высокий, по сравнению с конкурентами, расход топлива.