В Удмуртии будут судить откусившую ухо приятельнице жительницу

В Удмуртии перед судом предстанет жительница Увинского района, которую обвиняют в неизгладимом обезображивании лица своей знакомой (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Причиной стала личная неприязнь, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным следствия, инцидент произошел в августе. Женщины вместе употребляли алкоголь дома у напавшей, однако встреча девушек закончилась дракой. В результате женщина откусила знакомой часть уха.

Уголовной дело направлено в Увинский районный суд. Женщине грозит до восьми лет лишения свободы.