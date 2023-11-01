Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, каким может быть смартфон с минимальным набором функций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pgLang Фото: pgLang

Компания Кендрика Ламара анонсировала продажи «антисмартфона». Креативный бренд pgLang, созданный хип-хоп-артистом вместе с кинорежиссером и продюсером Дэйвом Фри, опубликовал рекламный тизер телефона. Гаджет лишен признаков современных устройств. Что же это за аппарат?

Новинку, которая пока проходит под кодовым именем «просто телефон», разработчики снабдили минимумом фич и упростили на уровне комплектующих. Например, дисплей выполнен по технологии электронных чернил и напоминает задник первой версии почившего YotaPhone.

Из необычного у гаджета так называемый language tool. Работа этого «языкового инструмента» описывается так: пользователь может задать любой вопрос телефону, встряхнуть его, после чего получит ответ на дисплее устройства.

Доступный будущим пользователям список функций «просто телефона» легко перечислить на пальцах двух рук: календарь, заметки, подкасты, музыка, будильник, точка доступа, калькулятор и инструкция. На этом все. Никаких сторонних приложений или интернет-браузера.

В рекламном видеоролике продолжительностью около 30 секунд можно подметить, что корпус устройства получил как минимум один вариант расцветки — светло-голубой (если только это не результат работы фильтра, наложенного на видеоряд). Допускаю такой вариант, поскольку экран анонсированного телефона на изображении тоже выглядит голубым.

Но это маловероятно, поскольку pgLang создавала свою новинку совместно с компанией Light, разработчиками так называемого «тупо телефона» Light Phone II, который работает на электронных чернилах. И его дисплей предсказуемо черно-белый, как, например, у Kindle.

Конечно, существуют и цветные электронные чернила, но это приближает новинку к современным устройствам, то есть снижает градус аскезы и выбивается из философии продукта.

Авторы коллаборации назначили старт продаж «просто телефона» на 2 ноября и заявили ограниченный тираж в 250 единиц. Все телефоны будут продаваться строго онлайн на сайте pgLang.

Пока страницу продукта, как и его стоимость, просмотреть невозможно. Но зато известна цена «донора» — Light Phone II. Эта модель без аксессуаров стоит $299.