Tesla выиграла первый суд по делу о смертельном ДТП при включенном автопилоте

Суд округа Риверсайд в Калифорнии постановил, что система автопилота на автомобиле Tesla невиновна в смертельном ДТП, произошедшем в 2019 году неподалеку от Лос-Анджелеса. Это первая победа компании в череде судебных дел об авариях ее автомобилей при включенном автопилоте, отмечает CNBC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Электромобиль Tesla Model Y

Фото: Mike Stewart / AP Электромобиль Tesla Model Y

Фото: Mike Stewart / AP

Сама трагедия произошла в 2019 году на скоростном шоссе к востоку от Лос-Анджелеса. Автомобиль Tesla Model 3, за рулем которого находился Мика Ли, на скорости около 110 км/ч неожиданно свернул с трассы и влетел в пальмовое дерево. В результате столкновения автомобиль загорелся. Господин Ли, находившийся на месте водителя, скончался на месте. Двое пассажиров, включая 8-летнего мальчика, получили серьезные травмы. Они подали гражданский иск к Tesla, обвинив ее в том, что ее специалисты знали о дефектах системы автопилота, но компания все равно продавала автомобиль. Истцы потребовали от компании выплаты компенсации в размере $400 млн, а также просили суд оштрафовать Tesla.

В компании настаивали на том, что ДТП произошло по вине водителя, который перед тем как сесть в автомобиль с автопилотом, употреблял алкоголь. Кроме того, компания отметила, что в ходе проверки не было установлено, был ли автопилот включен в момент аварии.

Во время судебного процесса адвокат истцов показал присяжным внутренний анализ безопасности Tesla от 2017 года, в котором упоминалась «неправильная команда рулевого управления», что приводило к «чрезмерному» повороту рулевого колеса автопилотом. Юрист Tesla заявил, что эта проблема не была признана дефектом, в документе она упоминалась лишь для того, чтобы избежать возможных проблем в будущем. Впоследствии же автопроизводитель разработал систему, которая не позволяет автопилоту выполнить поворот руля так, чтобы он мог привести к ДТП.

В итоге присяжные большинством голосов (9–3) признали, что эта проблема в системе автопилота Tesla не могла стать причиной смертельного ДТП с участием господина Ли.

Впереди у Tesla еще несколько судебных разбирательств в США, связанных со смертельными ДТП ее автомобилей, оснащенных автопилотом. Кроме того, собственные расследования в отношении компании по этому вопросу ведут Минюст и Национальное управление по безопасности дорожного движения США.

Кирилл Сарханянц