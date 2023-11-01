Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Tesla выиграла первый суд по делу о смертельном ДТП при включенном автопилоте

Суд округа Риверсайд в Калифорнии постановил, что система автопилота на автомобиле Tesla невиновна в смертельном ДТП, произошедшем в 2019 году неподалеку от Лос-Анджелеса. Это первая победа компании в череде судебных дел об авариях ее автомобилей при включенном автопилоте, отмечает CNBC.

Электромобиль Tesla Model Y

Электромобиль Tesla Model Y

Фото: Mike Stewart / AP

Электромобиль Tesla Model Y

Фото: Mike Stewart / AP

Сама трагедия произошла в 2019 году на скоростном шоссе к востоку от Лос-Анджелеса. Автомобиль Tesla Model 3, за рулем которого находился Мика Ли, на скорости около 110 км/ч неожиданно свернул с трассы и влетел в пальмовое дерево. В результате столкновения автомобиль загорелся. Господин Ли, находившийся на месте водителя, скончался на месте. Двое пассажиров, включая 8-летнего мальчика, получили серьезные травмы. Они подали гражданский иск к Tesla, обвинив ее в том, что ее специалисты знали о дефектах системы автопилота, но компания все равно продавала автомобиль. Истцы потребовали от компании выплаты компенсации в размере $400 млн, а также просили суд оштрафовать Tesla.

В компании настаивали на том, что ДТП произошло по вине водителя, который перед тем как сесть в автомобиль с автопилотом, употреблял алкоголь. Кроме того, компания отметила, что в ходе проверки не было установлено, был ли автопилот включен в момент аварии.

Во время судебного процесса адвокат истцов показал присяжным внутренний анализ безопасности Tesla от 2017 года, в котором упоминалась «неправильная команда рулевого управления», что приводило к «чрезмерному» повороту рулевого колеса автопилотом. Юрист Tesla заявил, что эта проблема не была признана дефектом, в документе она упоминалась лишь для того, чтобы избежать возможных проблем в будущем. Впоследствии же автопроизводитель разработал систему, которая не позволяет автопилоту выполнить поворот руля так, чтобы он мог привести к ДТП.

В итоге присяжные большинством голосов (9–3) признали, что эта проблема в системе автопилота Tesla не могла стать причиной смертельного ДТП с участием господина Ли.

Впереди у Tesla еще несколько судебных разбирательств в США, связанных со смертельными ДТП ее автомобилей, оснащенных автопилотом. Кроме того, собственные расследования в отношении компании по этому вопросу ведут Минюст и Национальное управление по безопасности дорожного движения США.

Кирилл Сарханянц

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...