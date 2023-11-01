В краевом минприроды нашли замену чиновнице, которая решила стать судьей

Новым замминистра природных ресурсов Пермского края назначена Елена Шишкина, сообщает ведомство. В должности статс-секретаря — заместителя министра она будет курировать управление правового и организационно-аналитического обеспечения. Госпожа Шишкина утверждена в должности распоряжением губернатора Дмитрия Махонина от 27 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Шишкина

Елена Шишкина



Прежний замминистра — бывший начальник департамента дорог и транспорта Перми Ирина Ястребова осенью покинула должность, став мировым судьей Соликамского судебного района №6.

Новый замминистра также имеет опыт работы в судебном корпусе: с 1997 по 2007 год она работала судьей в Ленинском районном суде, с 2009 года — в краевой прокуратуре на позиции старшего прокурора управления по надзору за исполнением федерального законодательства.

Министр природных ресурсов края Дмитрий Беланович считает, что опыт нового заместителя позволит ведомству решать задачи по охране природы с большей эффективностью.